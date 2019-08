O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira, 19, na Avenida Presidente Nasser, em frente a Óticas Sol, no bairro Jardim América em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor do veículo VW Voyage seguia pela Presidente Nasser, sentido, Avenida Rondônia, quando ao chegar próximo a sua residência, fez uma conversão a esquerda, porém, segundo a informação, ligou a seta

poucos metros antes da manobra.

Com isso, um motociclista que seguia na mesma direção, não conseguiu desviar e acabou colidindo na lateral do para-choque.

No impacto, o motociclista, sofreu escoriações no joelho e recebeu atendimento no local por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.