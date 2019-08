O Indicador do boi gordo ESALQ/B3 permaneceu praticamente estável ao longo da primeira quinzena de agosto, saindo dos R$ 152,15 para R$ 152,45 à vista e livre de Funrural.

Segundo pesquisadores do Cepea, valores bastante dispersos de negócios seguem sendo relatados por operadores do setor, por vezes, originados de um mesmo agente, refletindo as particularidades tratadas em cada efetivação.

Já no mercado atacadista de carne com osso negociada para São Paulo, por sua vez, a carcaça casada de boi tem registrado reajustes positivos neste mês, com o quilo passando de R$ 10,39 para R$ 10,53, alta de 1,35%.

Quanto às exportações, os embarques de carne bovina in natura fecharam a segunda semana de agosto com 38,66 mil toneladas, segundo dados da Secex. O volume diário das exportações está em 5,52 mil toneladas, contra 5,61 mil t no mês passado e 6,28 mil t em agosto de 2018. Caso esse ritmo seja mantido, os embarques até o final de agosto podem ficar acima de 120 mil toneladas, um pouco inferior a julho passado.