A prefeitura de Pimenteiras está com novo processo seletivo aberto para a contração de um psicólogo (40 horas), psicólogo (20 horas) e fisioterapeuta (40 horas). Os salários variam de R$ 2 mil a R$ 3.225,52.

As inscrições serão de 22 a 26 de agosto, sendo realizadas exclusivamente via internet, com preenchimento do formulário disponível no edital e documentos anexos que deverão ser enviados para o endereço eletrônico seletivopimenteiras2019@gmail.com.

O seletivo terá a validade de um ano, podendo ser renovado por igual período. Como critério de avaliação será feita analise de títulos. Para mais informações sobre o seletivo acessar o edital.