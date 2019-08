Investigações de outros casos de corrupção ocorridos na gestão do ex-prefeito Zé Rover foram concluídas pela Polícia Civil (PC), e o Ministério Público (MP) ofereceu denúncia à Justiça, que deu prosseguimento aos processos.

São dois casos envolvendo pagamento de propinas e outras irregularidades em obras de pavimentação e construção de galerias pluviais. Além do ex-prefeito e alguns de seus antigos assessores, há empresários indiciados nas demandas. Os processos já estão disponibilizados no site do Tribunal de Justiça (TJ).

O processo 0000505-96.2019.822.0014 envolve Zé Rover, Bruno Leonardo Brandi Pietrobon e Gustavo Valmórbida na condição de agentes públicos, e o empresário Lucídio José Cella, além um comerciante.

De acordo com os autos, a empresa Rondônia Transportes, de propriedade de Cella, foi contrata para fazer pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas do Setor 08, pelo valor de cerca de R$ 1,5 milhões. As investigações levaram a descoberta de que o empresário pagou R$ 200 mil em propinas ao ex-prefeito e os assessores envolvidos, com o dinheiro sendo “lavado” pelo outro empresário denunciado. Todos estão indiciados por corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Se condenados as penas podem ultrapassar vinte anos de reclusão.

No outro processo, de número 0000667-91.209.822.0014, os denunciados são Zé Rover, Severino Miguel de Barros Júnior e Gustavo Valmórbida como agentes públicos, e o empresário Fausto de Oliveira Moura. Segundo histórico do caso, a empresa Projetu’s foi contratada para construção de galeria pluvial sem qualquer procedimento licitatório, sem que sequer o setor de auditoria interna do Município ter tomado conhecimento da iniciativa.

O MP denunciou todos os agentes públicos implicados por dispensa ilegal de licitação, crime que pode resultar em pena de até cinco anos de reclusão.