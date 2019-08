O prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV) está fora de Vilhena desde a última segunda-feira, 19. Desta vez, pegou diárias para uma série de compromissos em Brasília (DF) e em São Paulo (SP).

Na “Terra da Garoa”, conforme sua justificativa de diárias, visitará dois municípios: Parapuã e Tupã, este último é onde o mandatário vilhenense nasceu. Ele fica por lá até 28 de agosto, quando deve retornar ao “Portal da Amazônia”.

Na página oficial do Portal da Transparência, o prefeito justificou sua viagens: em Brasília, disse que manterá reuniões no Ministério do Desenvolvimento Regional sobre o fluxo financeiro para a manutenção do PAC II e com a bancada federal rondoniense para tratar assuntos relacionados a convênios junto ao programa “Calha Norte”; já em Sâo Paulo, Japonês irá conhecer o projeto de produção agrícola desenvolvido pelo pequenos produtores rurais nessas cidades.

Esta não é a primeira vez que o prefeito vai a São Paulo. Em junho passado, mais especificamente entre os dias 03 a 07 de junho, esteve por lá para “reunião para conhecimento da solução Helper” e visita à fábrica/empresa com o secretário da SESDEC.

DIÁRIAS

Conforme levantamento feito pelo Extra de Rondônia, só neste ano, Japonês já embolsou R$ 42.735,00 em diárias, com constantes viagens no trecho Porto Velho/Brasília/ São Paulo. Em 2018, foram R$ 13.365,00. Contudo, desde nesses mais de um ano de mandato, o prefeito embolsou mais de R$ 56 mil em diárias, aponta o Portal da Transparência.

TUPÃ

No município de Tupã vive uma numerosa colônia japonesa que promove todos os anos, por meio da Associação Cultural, Esportiva e Recreativa de Tupã (Acert), festividades tradicionais como o Undokai e a Nippon Fest.

Além da força do comércio, destaca-se também pela agricultura e pela pecuária, especialmente na produção do amendoim.