Atletas da equipe Garra Team de Vilhena, participaram entre os dias 15 a 18 de agosto, da V Etapa Classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê (CBK).

O evento aconteceu em Porto Velho e contou com a participação de vários atletas de Vilhena, que se esforçaram em busca de vagas para a final.

A equipe Garra Team teve 5 atletas na competição, que não mediram esforços para representarem Vilhena e o Estado.

Dos 5 atletas 4 deles obtiveram a Classificação para a grande final do Campeonato Brasileiro de Karatê.

*Sensei André Mumberger – Ouro kumite sub21 -84Kg

*Méury Alexandra – Ouro em Kumite e Prata em Kata

*Gabriel Machado – Bronze em Kata

*Sensei Lucas Vinicius – Ouro kumite Sênior – 67kg

O resultado mostra a seriedade e o compromisso com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos Senseis da Academia Garra Team para com seus alunos e a dedicação de cada um deles em seus treinos.

A grande final do Campeonato Brasileiro acontecerá entre os dias 7 a 13 de outubro no município de Uberlândia – MG, evento que será disputado entre os 4 primeiros colocados de cada uma das 5 etapas classificatórias que aconteceram no decorrer do ano.

Mas antes desta final os atletas têm em sua agenda entre os dias 13 a 15 de setembro a VI Copa Mão de Ferro de Karatê que faz parte do Circuito Open Nacional da CBK.

A Garra Team agradece ao Boticário, Hotel Portal do Norte e Imobiliária Fortaleza, apoiadores do Sensei César Mumberger e Sensei André Mumberger.

A atleta Méury Alexandra recebe o apoio da Loja Daniela, Distribuidora Líder, Fuck Auto Peças, Posto Cinta Larga e Rainha Modas.

Contudo, para quem deseja apoiar os Atletas da Academia Garra Team, basta entrar em contato com Sensei César Mumberger pelo fone (69) 99257-0697 ou ir até a sede da Equipe Garra na Avenida Capitão Castro, 3660, Centro.

