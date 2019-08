A sessão da Câmara de Vereadores realizada na noite desta terça-feira, 20, em Vilhena, foi marcada por um momento de forte emoção por ocasião da entrega do título de cidadão honorário ao jurista José Francisco Cândido, pioneiro na área do Direito na cidade.

O plenário estava repleto de familiares, amigos, colegas de profissão e cidadãos que fizeram questão de participar da cerimônia, vindos até de cidades da região. A homenagem partiu de propositura do vereador Wilson Tabalipa (PV), com apoio unânime de todo o Parlamento.

Muito comovido com a cerimônia, Cândido fez questão de frisar a união de sua família e o apoio dos companheiros de ofício ao longo de toda sua carreira, e destacou que a dedicação ao trabalho vem do compromisso social que norteou sua vida profissional.

Ele traçou um breve relato de sua trajetória no Direito, que somou a atuação na iniciativa privada assim como no setor público, onde alcançou o cargo máximo na Defensoria estadual. Homem de temperamento sereno e humilde, José Francisco não conseguia conter a emoção do momento, ficando com a voz embargada em várias partes de sua fala.

Aplaudido de pé pelo auditório em três ocasiões da cerimônia, o advogado agradeceu a homenagem do Parlamento apresentada pelo vereador Wilson Tabalipa e referendada por todos os integrantes da Casa de Leis, destacando que a honraria é valorizada pelo fato de em muitas ocasiões e por razões ligadas ao ofício ele teve embates em âmbito institucional com o Legislativo, mas que isso não foi um entrave para que tal reconhecimento acontecesse. Cândido manifestou seu orgulho por ter trabalhado décadas em prol de Vilhena e de sua população, ressaltando que se considera um profissional com a consciência do dever cumprido.

O vereador Wilson Tabalipa afirmou que conceder o título ao jurista também é uma honra. “O Dr. José Francisco trabalhou e trabalha corretamente, foi e é um grande profissional. Porém, a pessoa de José Francisco que atuou várias vezes a favor dos mais carentes sem nenhuma vantagem pessoal, também é nobre, por isso esse grande homem faz jus a esse título”, disse Tabalipa.

Nascido em 1948 na cidade Catalão em Goiás, o jurista homenageado, chegou em Vilhena em 1983 e atuou como advogado até 2000, quando assumiu a vaga como defensor público, a qual exerceu a função até 2015, quando se aposentou. Dentro desse período, José Francisco foi por dois anos Defensor Público Geral do Estado de Rondônia e também presidente da Subseção da OAB em Vilhena e Conselheiro da Seccional da OAB por dois mandatos. José Francisco Cândido é casado há 50 anos com Eliane Aires Cândido, pai de três filhos e tem 7 netos. Ele continua na ativa, em escritório particular.