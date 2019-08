As cobras são répteis extremamente perigosos e conseguem sufocar até mesmo um animal de grande porte, como um tigre ou elefante. grande parte delas tem venenos, que se injetados em uma vítima pode chegar a matá-la em questão de minutos.

Foi o que aconteceu com um morador da cidade de Caetité, localizada no estado da Bahia, na noite do último dia 05/04, no bairro Ovídio Teixeira.

O homem, identificado apenas como Marcelo estava segurando uma cobra coral, que contém muito veneno, e começou a andar com ela pela rua, junto com um amigo. Pouco tempo depois o animal, aparentemente se sentindo ameaçado o picou, deixando o homem caído no chão no meio da rua.

Pessoas que estava próximo ao homem na hora que a incidente aconteceu chamaram a ambulância, que ainda chegou a levar a vítima para uma unidade de saúde da cidade. Infelizmente o homem não conseguiu resistir à picada e foi a óbito. Testemunhas afirmaram que Marcelo tinha costume de pegar em cobras por diversão. Um vídeo de toda a cena foi gravado e posteriormente postado nas redes sociais. Veja: