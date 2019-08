Uma mulher de 27 anos foi detida na manhã desta quarta-feira 21, após tentar matar asfixiado o próprio filho de aproximadamente cinco meses de idade.

O caso aconteceu em uma residência localizada na Rua Antônio Maria Valença, bairro Aponiã, na zona Leste de Porto Velho.

De acordo com as informações iniciais, a mulher toma remédios controlados devido problemas psicológicos, e o bebê estaria sendo cuidado por uma tia.

O crime aconteceu no momento em que a tia deixou o recém-nascido em cima da cama para ir ao banheiro. Momento no qual, a suspeita se aproximou e começou a agredir a criança.

Desesperada, a tia da vítima saiu do banheiro e correu para a rua com o bebê desacordado. Antes do Samu chegar, o recém-nascido foi socorrido para o hospital Cosme e Damião em um carro particular.

Há cerca de 30 dias, a mãe já teria jogado água quente no filho. A mulher será medicada e depois apresentada na Central de Flagrantes.