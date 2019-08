A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Vilhena realizou no último sábado 17 de agosto, o “Baile do Rubi”, nas dependências do Salão Nobre da Faculdade Avec.

O baile é um dos mais tradicionais da região e é realizado em comemoração ao Dia da Advocacia, celebrado em 11 de agosto. Mais de 400 pessoas prestigiaram o evento que contou com a participação da Banda Magic de Cuiabá (MT).

A comissão organizadora formada pelas advogadas Marianne Vieira, Iracema Martendal Cerrutti, Cleo Grabner, Delano Grabner, Andrea Comim, Vanessa Negri e Caroline Scarano afirmou que a festa contou também com advogados e advogadas de todo o Estado.

“Gostaríamos de agradecer a todos os colegas de profissão, convidados e patrocinadores, que fizeram o evento ser um sucesso.”, disse advogada Caroline Sacarano.