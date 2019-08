Numa conversa informal com a reportagem do Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 21, o presidente do diretório municipal do MDB em Vilhena, Josué Donadon, comentou as perspectivas para a legenda quanto às eleições do próximo ano.

Em sua análise, ainda é cedo para definir a estratégia de campanha, mas já se tem em mente o plano principal do partido na disputa eleitoral. “Vamos levar em conta o que é melhor para Vilhena e que se encaixe com o fortalecimento e avanço do partido”, observa.

Dentro desse contexto está inserida a possibilidade de até mesmo apoiar o atual prefeito, caso Eduardo Japonês concorra à reeleição, apesar do presidente não ter dado nenhum indício de abertura de diálogo neste sentido.

Dentro da perspectiva do dirigente partidário, o MDB tem condições de ser um dos protagonistas do processo político municipal. O partido possui um número elevado de filiados ativos, e na visão de Josué pode compor uma nominata de peso para a disputa proporcional, o que coloca a sigla com força política considerável na eleição majoritária.

“Temos quadros partidários de peso, e certamente estaremos concorrendo com grande possibilidade de conquistar entre duas e três vagas na Câmara de Vereadores”, avalia Josué, que é cunhado da ex-prefeita Rosani Donadon, nome preferido do clã na tentativa de retornar ao Palácio dos Parecis.

Quanto a disputa para o Executivo, a tática é aguardar até meados de fevereiro do próximo ano para aferir a situação do atual prefeito e sua viabilidade numa disputa à reeleição. “Se o Japonês estiver bem, não adianta remar contra a maré e tentar enfrentá-lo nas urnas. Caso contrário, o partido pode apostar numa candidatura própria”, avalia.

Provocado pela reportagem do site acerca da possibilidade de apoio ao atual prefeito caso Japonês esteja em boas condições e disposto a concorrer, Josué Donadon surpreendeu: “e porque não?”, questionou. “Se Eduardo estiver fazendo um bom trabalho, tenha aprovação dos vilhenenses, e esteja disposto a compor com nosso partido não vejo nenhum entrave para abrirmos o diálogo. Queremos o melhor para Vilhena e para o nosso partido”, arrematou.