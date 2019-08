Com objetivo de promover conhecimento, informação e a democratização do acesso à internet, o programa “Internet para Todos”, do governo federal será tema de audiência pública da Câmara dos Deputados atendendo solicitação do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL-RO).

De acordo com o parlamentar é preciso debater a atual situação e ações futuras do programa, em especial na região Norte do país, que apresenta a maior quantidade de áreas isoladas.

“Estamos cada vez mais conectados e em um país de dimensões continentais como o Brasil, é preciso discutir o acesso à internet em áreas como a região Norte, que apresenta áreas de difícil acesso. É preciso possibilitar a oferta de internet para esses cidadãos a um preço reduzido e com qualidade”, declarou Chrisóstomo.

O programa “Internet para Todos” é uma ampliação do “Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão” e tem como proposta dar apoio às prefeituras municipais para a oferta de conexão com preço reduzido conectando a internet escolas, hospitais, postos de saúde, aldeias indígenas, postos de fronteira e quilombos, em áreas remotas.

O requerimento 115/2019 foi aprovado pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA), e subscrito pelas deputadas Aline Gurgel e Silvia Cristina. A data da audiência será anunciada nas próximas sessões pela mesa diretora da comissão.