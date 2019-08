Com o auditório da Prefeitura de Vilhena completamente tomado, representantes locais do Ministério Público Federal, junto com o INCRA e outras instituições, debateram com integrantes de associações rurais e grandes produtores questões relacionadas aos conflitos agrários na região.

A iniciativa, simultânea com outra que aconteceu na capital, foi realizada nesta quinta-feira, 22, e o que trouxe de novidade foi muito pouco. Na verdade, a ocasião acabou se mostrando um painel de situações controversas que se arrastam por décadas, sem que haja solução. O que se viu na ocasião foi a incapacidade do Poder Público em resolver a questão agrária, algo que afeta tanto os assentados quanto latifundiários, que anseiam por resolução aos impasses.

O evento reuniu dezenas de organizações de pequenos produtores, representando centenas de famílias, que vivem em situação incerta há muito tempo. Nos relatos houve exposição de fatos já há muito conhecidos, como mortes, desalojamentos forçados, confrontos e, principalmente, a incompetência do INCRA em resolver o problema da reforma agrária.

Entre os depoimentos constatou-se que existem casos que se arrastam por muitos anos, alguns por décadas, sem que se vislumbre sequer a possibilidade de desfecho. No entanto, a palavra “esperança” foi a mais ouvida nos pronunciamentos, e percebe-se que o mesmo alento paira sobre os dois polos em confronto.

Com esta nova intervenção oficial, encabeçada por uma também nova geração de integrantes do MPF, a expectativa de assentados e fazendeiros para que as inúmeras frentes de confrontação existentes não só no Cone Sul como em todo o Estado é que haja algum encaminhamento em direção ao fim dos conflitos. A única certeza que ficou, num primeiro momento, é que todos estão cansados de aguardar resposta definitiva do governo para pacificar a vida no campo, pois os prejuízos estão sendo divididos por todos os envolvidos.