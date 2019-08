As declarações de Evandro Padovani, que comanda a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri/RO) na gestão Coronel Marcos Rocha (PSL), caíram de maneira indigesta nos meandros do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) regional.

Padovani é o único remanescente das gestões Confúcio Moura (MDB) e Daniel Pereira (PSB) no estafe administrativo liberal.

À versão impressa do jornal Diário da Amazônia, Padovani pediu intervenção da bancada federal de Rondônia para que deputados e senadores ajudem a promover a extinção do Incra.

O titular da pasta relembrou, inclusive, que foi o próprio governador Coronel Marcos Rocha a articular o tema junto à ministra Tereza Cristina o término do órgão federal.

José Félix de Almeida, presidente da Associação dos Servidores do Incra (Assincra), repudiou as declarações do secretário.

Ele revelou ao jornal Rondônia Dinâmica, da capital, que respeita o trabalho da Seagri/RO, mas, por outro lado, lamentou o depoimento público de Padovani sem que este “conhecesse os trabalhos desempenhados no Incra”.

No estado, a Assincra tem mais de 300 membros; e o Incra/RO conta com aproximadamente quinhentos servidores. A extinção do órgão sem quaisquer discussões mútuas a respeito do tema, na visão de Félix, acarretaria prejuízos intangíveis à sociedade, ao meio-ambiente, à memória dos profissionais que morreram trabalhando no órgão e inúmeras famílias de trabalhadores remanescentes.

“Nós respeitamos o Governo do Estado. Respeitamos o trabalho do governador Coronel Marcos Rocha e também os desenvolvidos pelo secretário Padovani na Seagri/RO. Mas entendemos que o secretário falou sem conhecimento de causa”, declarou José Félix.

Na visão do presidente da entidade representativa, o titular da Agricultura no Estado passou “a jogar pedras no Incra sem ter conhecimento de tudo o que o órgão desenvolveu regionalmente nos últimos 45 anos”.