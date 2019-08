Por volta das 06h da manhã desta quinta-feira 22, um andarilho identificado como Antônio José, foi atropelado nas proximidades do Distrito de Vista Alegre do Abunã, em frente à Vila Marmelo. Devido ao impacto do acidente, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Segundo os moradores, o veículo envolvido no acidente, saiu da pista e capotou três vezes até cair as margens da rodovia. Dentro do carro estavam quatro pessoas.

As vítimas que ocupavam o veículo foram socorridas até o Hospital Reginal de Extrema, e encontram-se em estado de saúde estável.

Ainda de acordo com os moradores, o andarilho estava há cerca de 10 dias pela localidade, dormindo no mato e pedindo comida nas casas vizinhas.