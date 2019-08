Na tarde de quarta-feira, 21, a Central de Operações da Polícia Militar (190), recebeu a denúncia sobre uma movimentação atípica em uma residência no bairro Jardim das Oliveiras em Vilhena, dando conta de que o local era utilizado para esconder motos roubadas.

Diante dessas informações, policiais militares e civis passaram a monitorar a residência com o objetivo de confirmar a veracidade da denúncia.

Após constatarem que alguns indivíduos com passagens pela polícia estavam no local, foi realizada uma incursão nos imóveis, em que foram localizados e abordados Moisés T. C. M. e José C. S. O, vulgo Zequinha.

Na operação os policiais localizaram duas motonetas, sendo uma Biz 125 e outra 110, ambas objetos de roubos.

Jackson H. S. apontado como morador do local onde foram localizadas as motos, confirmou aos policiais que as estava guardando a pedido de “Zequinha” e receberia mil reais por escondê-las.

Os policiais apuraram ainda que Zequinha, juntamente com os outros conduzidos, estavam roubando motos em Vilhena para levá-las para Pimenteiras do Oeste, de onde seriam enviadas para a Bolívia.

Um outro envolvido de nome Ricardo H. M. S. também foi preso por fazer o transporte das motocicletas roubadas utilizando para isso um veículo saveiro.

Ao todo sete indivíduos da quadrilha foram presos, duas motocicletas que eram utilizadas para efetuar roubos, dois tabletes de maconha, um invólucro de cocaína e uma balança de precisão.

A operação foi uma resposta das polícias à sociedade que vinha sendo vítima da ação de criminosos que agiam roubando motos para levar para a Bolívia e trocar por drogas.