As primeiras informações dão conta que o carro Chevrolet Cruze LTZ, de cor branca, placa OHP-0544/Vilhena, que foi furtado na garagem de uma casa, foi recuperado pela Polícia Militar (PM) no Estado do Mato Grosso, leia (AQUI).

Logo após o registro da ocorrência na noite de quarta-feira, 21, dando conta que o veículo tinha sido furtado no bairro Jardim Eldorado, foi dado o alerta geral.

Com isso, nesta quinta-feira, 22, a polícia do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, avistou o veículo na região, sendo que o motorista do veículo apreendeu fuga em alta velocidade. Na perseguição uma viatura da PM acabou tombando, mas o veículo foi recuperado.

Mais informações a qualquer momento.