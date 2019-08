“A Festa do Café foi idealizada pela prefeita Glaucione com o propósito de homenagear nossos cafeicultores e celebrar o sucesso da nossa colheita, além de promover a integração entre os municípios produtores da região da Indicação Geográfica”, destacou o deputado Cirone Deiró, ao falar sobre a 2ª edição do evento que será realizado nos dias 30 e 31 de agosto, no espaço Beira Rio em Cacoal.

De acordo com o deputado, durante os dois dias de festa haverá uma extensa programação de palestras, concursos de dança, concurso da rainha do café, barracas de comidas típicas e outras apresentações culturais relacionadas a essa importante atividade econômica.

Participarão do evento, os municípios de Rolim de Moura, Espigão d’Oeste, Ministro Andreazza, Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, São Miguel Do Guaporé, Alvorada d’Oeste, Santa Luzia d’Oeste, Novo Horizonte d’Oeste, Seringueiras, Primavera de Rondônia, São Felipe d’Oeste e Castanheiras, que integram a região da Indicação Geográfica, Cafés Matas de Rondônia.

O parlamentar lembrou que desde o seu início, Cacoal teve na cafeicultura uma importante atividade para os pioneiros que chegaram ao povoado ainda na década de 60. Segundo ele, essa preferência pela cultura do café se deve ao grande fluxo migratório de camponeses vindos de regiões, tradicionalmente, produtoras do grão, a exemplo dos Estados do Paraná e Espírito Santo.

Cirone Deiró enfatizou ainda a excelente qualidade do solo, fator que contribuiu para o desenvolvimento das atividades agrícolas, especialmente dos cafezais.

“Com cerca de seis mil propriedades rurais, a cafeicultura se tornou uma atividade econômica de grande importância para a agricultura familiar em Cacoal. Ao longo dos anos, o município de Cacoal contribuiu para colocar Rondônia em posição de destaque na cafeicultura”, concluiu ele.