Após perseguição e capotamento de viatura, o carro Chevrolet Cruze LTZ, de cor branca, placa OHP-0544/Vilhena, foi recuperado pela Polícia Militar (PM) do Estado do Mato Grosso.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO), os militares do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, receberam informação de um carro Chevrolet Cruze LTZ, de cor branca, placa OHP-0544/Vilhena, furtado na cidade de Vilhena, tinha acabado de passar pela ponte Guilherme Milher, rapidamente uma guarnição foi para a estrada MT-199, que dá acesso a fronteira com a Bolívia.

Logo na saída da cidade os policiais avistaram o veículo em alta velocidade, sendo dado ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e empreendeu fuga. Com isso, começou uma perseguição e o condutor seguiu sentido Gleba Seringal, quando nas proximidades da Fazenda Sagrado, em uma subida, uma caminhonete S-10 de cor prata, que trafegava em sentido contrário cruzou com o veículo Cruze e se posicionou no meio da pista, para evitar uma colisão frontal, foi realizada uma manobra defensiva e, com isso, a viatura bateu num barranco e capotou.

Após o acidente com a guarnição, o suspeito que conduzia o Cruze parou e saiu correndo para a mata, porém, atirando contra os policiais, que revidaram e acertaram cerca de três disparos no veículo.

O veículo foi recuperado e levado para a delegacia de Polícia Civil de Pontes e Lacerda.

Os policiais foram levados para um hospital e depois de passar pelos procedimentos médicos foram liberados e não correm risco de morte. O bandido conseguiu fugir embrenhando-se na mata.