No interior do barco atrelado a caminhonete, que no momento da abordagem era ocupado por dois homens, foram encontrados carne de jacaré, espingarda e munições.

No final da tarde de sábado, 24, por volta das 18h00, uma caminhonete com barco atrelado foi abordada na BR 435 em ilhena, por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A fiscalização foi intensificada devido ao nervosismo do condutor, que mencionou estar levando peixes coletados na região de pimenteiras.

Contudo, ao analisar o conteúdo da caixa de isopor, foi encontrada quantidade de carne de jacaré de espécie não identificada. Em revista minuciosa foi localizado em fundo falso do barco, uma espingarda calibre 28 e 30 munições.

Diante do cometimento do delito ambiental e do porte ilegal de arma de fogo, os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unip).