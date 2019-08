As primeiras informações dão conta que a vítima identificada como Nilson Nunes Ribeiro, de 63 anos, foi assassinada a tiros dentro de sua casa, na linha Zero Um, na área rural de Colorado do Oeste.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava deitada na cama, quando por volta das 13h30, desde domingo, 25, a esposa que estava em outro cômodo do imóvel com os filhos, escutou estampidos e rapidamente foram ao quarto e encontram a vítima agonizando.

A esposa disse a polícia que escutou barulho como se fosse de moto próximo a propriedade, mas não chegou a visualizar.

A Polícia Militar (PM) foi até ao local e isolou a área para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizar a perícia.