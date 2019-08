Acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio Ford Ka, aconteceu na tarde desta segunda-feira, 26, na rotatória do Posto São José, em Vilhena.

O motorista da carreta contou a reportagem do Extra de Rondônia, que trafegava pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá, quando chegou próximo a rotatória, ligou a seta para acessar a Br-364.

Com isso, para acessar a via abriu para a direita. Contudo, pelo veículo ser longo, ou seja, 25 metros, precisa fazer essa manobra, neste momento o condutor do Ford Ka, entrou junto e foi prensado no meio fio pelo último vagão.

No Ford Ka, além do motorista havia uma mulher e uma criança de colo, mas não houve feridos, apenas danos materiais.