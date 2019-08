Na manhã desta segunda-feira, 26, o secretário regional do governo de Rondônia para o Cone Sul, Nilton Gomes, falou com o Extra de Rondônia acerca do destino das antigas instalações da delegacia de Polícia Civil da cidade e do prédio anexo onde funcionava o Instituto de Identificação (FOTO).

De acordo com ele os prédios já tem finalidade definida, e conforme promessa de campanha do governador Marcos Rocha foi repassado à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), que vai instalar no local uma unidade prisional diferenciada. A meta da instituição é dispor de 150 vagas para cumprimento de penas de condenados no local.

O processo de cedência dos prédios está em fase de tramitação junto aos organismos pertinentes da administração estadual, no entanto acredita-se que em breve o ato estará concluído. Paralelo a isso a APAC já se organiza para adequar as instalações para a finalidade proposta, com expectativa de colocar o presídio em funcionamento no próximo ano.

Baseado no tripé trabalho/disciplina/formação, o sistema adotado pela APAC delega responsabilidade ao detento que resolver se integrar ao formato. Para estar apto a tanto o apenado deve ter comportamento exemplar e precisa do aval da Justiça antes de ser aceito. A filosofia de trabalho é totalmente diferenciada do sistema tradicional, além de ser gerida e executada por voluntários não-remunerados da associação.

Em entrevista concedida à imprensa no primeiro semestre a presidente da APAC, Weslaine Amorim, informou que a meta da entidade é dispor de instalações para atender 150 apenados, sendo 80 em regime fechado e 70 no semiaberto.