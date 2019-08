Começou a valer efetivamente nesta segunda-feira (26), o decreto de Garantia da Lei da Ordem (GLO), solicitada pelo governador coronel Marcos Rocha e autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro e que garante a atuação das Forças Armadas em Rondônia.

Agora, o Exército passa a comandar as operações, que antes eram coordenadas pelo Governo do Estado. Pela manhã houve o trabalho de transição, e ajustes de diretrizes, segundo informou o Exército Brasileiro.

A Operação Jequitibá contou com a participação de 70 profissionais, sendo 18 do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), 19 agentes do PrevFogo (Ibama) e 33 militares do Exército Brasileiro. Ao todo, 32 viaturas foram utilizadas, entre as de combate ao fogo, ambulâncias, caminhões, motos e quatro cisternas de água.

A Força Aérea Brasileira (FAB) deu início no último sábado (24) os trabalhos de combate a incêndios na Amazônia. Duas aeronaves C-130 Hércules partiram de Porto Velho e são operadas pelo Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT). A FAB integra o esforço conjunto, coordenado pelo Ministério da Defesa, no combate aos incêndios que atingem a região Amazônica.