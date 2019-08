O atleta vilhenense Vitor Ângelo, de 14 anos, conquistou a 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê, realizada em Porto Velho entre 15 e 18 de agosto.

As viagens foram custeadas pela Secretaria Municipal de Esportes (Semec) que colaborou para que o atleta conseguisse disputar a competição na capital do Estado.

Vitor competiu na categoria Kata e Kumite Cadete para atletas de 14 a 15 anos. Ao vencer o atleta David Ponciano nas finais, Vitor conquistou a etapa e agora o jovem atleta disputará a final que acontecerá em Uberlândia (MG), em outubro.

O secretário municipal de esportes, Silmar de Freitas, destaca que a secretaria segue apoiando os esportistas locais. “Tivemos um pequeno problema com o processo de passagens, mas já está tudo resolvido. Desde o começo desse mês, o valor estava empenhado, mas precisava de contrato. Como não temos muito recurso, estamos cedendo as passagens apenas para os atletas que forem participar de competições realizadas por confederações ou federações”, relata Silmar.

O titular da Semec ressalta que imprevistos relacionados às passagens poderão ser evitados caso os atletas interessados procurem a secretaria com cerca de um mês de antecedência.

Aristela Fernanda Borges, mãe do atleta Vitor, agradece ao apoio da Semec e agora busca arrecadar fundos para que seu filho tenha condições de disputar a etapa final do Brasileiro em Minas.

“Serão mais de 380 atletas de 23 estados que estarão lá. Estamos aceitando ajuda. Vou correr atrás de patrocínio. Agora é um atleta que está representando Vilhena a nível nacional. Toda colaboração é bem-vinda. Também gostaria de agradecer ao sensei do meu filho, Paulo Severino, que dá dicas fundamentais para ele prosseguir com a carreira, e a academia Saúde e Beleza, que o ajudou com alimentação”, destaca a mãe do atleta.

Aristela deixou o contato para possíveis doações e patrocínios para Vitor, através do telefone ou WhatsApp (69) 99305-3555.