Com estoque baixo, o Hemocentro de Vilhena está convidando a população em caráter de urgência, para fazer doação de sangue tipo O e A+.

O Hemocentro é responsável por atender a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena, que recebe pacientes do Cone Sul e do Estado do Mato Grosso.

De acordo com a assistente social Michely Toledo, a instituição fará um plantão especial nesta quarta-feira, 28, das 07h00 às 18h00.

Após fazer a boa ação, o doador recebe um lanche especial, como forma de engradecimento pelo gesto de amor ao próximo.

QUEM PODE DOAR

Para doar sangue, os candidatos precisam estar com boa saúde, idade, entre 16 e 69 anos completos e peso acima de 50 kg. É necessário portar documento oficial com foto, valido em todo território nacional.

Com a doação serão realizados exames para diversas doenças, entre elas: AIDS, Sífilis, Doença de chagas, Hepatites, HTLV I e II, além de triagem sanguínea.

Para quem deseja doar sangue pode ir até o Hemocentro de Vilhena que fica localizado na Avenida Jô Sato, ao lado do Hospital Regional de Vilhena.