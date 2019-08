Na tarde desta segunda-feira, 26, por volta de 17h05, a Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para comparecer na rodovia BR-365, entre Flor de Minas e Santa Vitória, onde populares encontraram dois homens mortos.

Conforme informações obtidas pela imprensa local, um dos corpos foi localizado na boleia do caminhão e a segunda vítima foi encontrada na margem contrária da rodovia. Os cadáveres estão em avançado estado de decomposição com perfurações pelo corpo. Marcas de sangue podem ser notadas no meio da pista, fazendo o trajeto até o corpo da vítima encontrada na margem.

De acordo com sargento Antônio Figueira, comandante do grupamento de Gurinhatã e Flor de Minas, a PM obteve informações preliminares de moradores próximos ao local de que o automóvel não se encontrava no local até no último sábado, 24, por volta de 17h. A suspeita é que o fato tenha ocorrido na noite do mesmo dia.

O veículo (cavalo) possui placa NBU-5267, de Ji Paraná, Rondônia, e a carreta placa JYA-1199. A princípio, o veículo está carregado com madeira.

Os motoristas foram identificadas como Valney Maia Borges e Francisco Paiva Bezerra ex morador de Vale do Anari e filho de uma conselheira Tutelar do município. Ambas as vítimas apresentavam perfurações a bala.