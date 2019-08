Na sessão da Câmara de Vereadores de Cacoal realizada na noite de segunda-feira, 26, o vereador Jabá Moreira (PRP) mais uma vez provocou controvérsia em pronunciamento exaltado contra a administração municipal.

Em sua retórica, o vereador distribuiu ataques para todos os lados, e em determinado momento acusou, sem ser específico, “presidentes de associações de bairros comprados pela administração pública municipal”.

As palavras de Jabá tiveram repercussão e um dirigente de entidade do gênero criticou o discurso, além de expedir Nota de Repúdio em nome da associação que comanda.

O líder comunitário que reagiu à fala de Moreira foi Jesus Antonio da Silva, presidente da Associação Comunitária do Bairro Jardim Saúde. Ele afirmou que resolveu não ficar calado diante da ofensa, que em seu ponto de vista atinge todos os presidentes de associações da cidade, posto que Jabá não “deu nome aos bois”.

Jesus também destacou que os dirigentes destas entidades trabalham de forma voluntária, à serviço da comunidade, e que realizam um importante papel de ligação entre moradores e poder público, em busca de melhorias para todos. “Nós fazemos ação voluntária, não recebemos nada do poder público, e considero lamentável que um vereador, pago para representar o povo, faça esse tipo de ataque gratuito e irresponsável”, disse o presidente.

Ele também acrescentou que Jabá precisa se retratar com relação ao que afirmou, e deve reavaliar sua conduta enquanto agente político. “É errado ele usar entidades legítimas e que prestam relevante serviço a população em sua política de atacar a administração municipal, muitas vezes sem apontar qualquer solução para os casos que leva à tribuna. Ser oposição não significa agir de nodo irresponsável e inconsequente, adotando a crítica por si própria, sem contribuir para o aprimoramento do debate e para a busca de soluções aos problemas da cidade”, frisou Jesus.

>>> LEIA, ABAIXO, A ÍNTEGRA DA NOTA DE REPÚDIO DIVULGADA HOJE PELA ASSOCIAÇÃO:

NOTA DE REPÚDIO

A Associação Comunitária do Bairro Jardim saúde vem respeitosamente através desta nota, repudiar a fala do excelentíssimo Vereador Jabá Moreira, quando no uso da tribuna no dia 26/08/2019 disse “que os presidentes de bairros estão sendo comprados pela administração” e pedir que ele tenha mais respeito com esses guerreiros que trabalham, voluntariamente. Queremos também a retratação deste nobre vereador na próxima sessão.

Jesus Antônio da Silva

Presidente do bairro Jardim saúde.