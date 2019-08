O torneio Taça Aciv de Futebol Society inicia nesse domingo, 01, com participação de 38 equipes em duas categorias. Serão 21 times participando do torneio na categoria livre e 17 equipes no veterano.

Os sorteios para as disputas foram definidos na noite de ontem durante o congresso na Sede Social e Esportiva da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV).

Na categoria Livre os confrontos foram definidos num sorteio de cinco grupos. Quatro times ficaram com grupo A B, D e E, e cinco times ficaram com grupo C. Já na categoria veterano, ficou sorteado quatro grupos. O grupo A B e C ficaram com quatro times e o Grupo E com cinco equipes.

Aberto

GRUPO A – REC, Titanium/Pão de Queijo, JBS Friboi e Real Vilhenense/Ericar;

GRUPO B – Tornearia Brasil/Vemag/ATFC, RB Vilhena, Vidraçaria 100% Alumínio/Império e Shalk 51/Posto Sena/Vip Internet/Metalúrgica Colonial;

GRUPO C – Tratorcampo, Águia Dourada, Truck Center, Guerreiros e Mercado Preço Leve;

GRUPO D – Cabofriense/Verdão/Mecânica do Valdo, Bem Amigos/Borracharia Xavier/Verdão, Verdão/Josy Motos/Vereador Macedo e Real FC/Ávila e Ávila Transportes;

GRUPO E – Primos FC/Penaki Materiais Para Construção/Ki-Gosto/Almiranei Comunicação Visual, Chaveiro Munhoz, Atlético Vilhenense e Ajax FC.

Veterano

GRUPO A – Giotto Transportes/Truck Center/Neguinho do Muck, Gazin/Distribuidora Líder, Juventus/Macedo Materiais Para Construção e Negão Pneus;

GRUPO B – Titainum FC, Fofão/Giotto Transportes/Truck Center/Neguinho do Muck, Friboi e Chácara Boa Vista;

GRUPO C – Aciv, Parabrisa Vilhena/Loja Dinâmica, Comodoro e SM Madeira/Tavinho;

GRUPO D – ATFC, Parque São Paulo, Glauber, Gbim Pneus e AABB.

Os primeiros confrontos para esse domingo, começam a partir das 08h00 na Sede Social e Esportiva da Aciv, com cinco jogos pelo aberto e 03 pelo veterano.

CONFRONTOS

Aberto

CAMPO A

10:00 – REC x JBS Friboi

11:00 – Cabofriense x Verdão/Josy Motos

CAMPO B

09:00 – RB Vilhena x Vidraçaria 100% Alumínio

10:00 – Atlético Vilhenense x Chaveiro Munhoz

Veterano

CAMPO A

08:00 – Aciv x SM Madeiras/Tavinho

09:00 – Fofão FC x Chácara Boa Vista

CAMPO B

08:00 – Gazin x Negão Pneus