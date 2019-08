Reunião realizada no início desta semana definiu as regras de divulgação das propostas dos candidatos que disputam as eleições ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) (Conselho Tutelar).

O encontro se fez necessário dadas as dúvidas a respeito de permissão para que os postulantes pudessem fazer uso dos meios de comunicação formais para entrevistas, situação que gerou controvérsia dias atrás.

A reunião foi produtiva, resultando no estabelecimento de normas para divulgação de material de campanha através dos meios de comunicação, e a partir de quinta-feira 29 o Extra de Rondônia está à disposição dos candidatos.

No encontro, promovido pela Comissão Eleitoral com participação de um procurador do Município, e boa presença de candidatos, ficou estabelecido que os postulantes podem conceder entrevistas, desde que o mesmo espaço seja disponibilizado a todos que quiserem fazer uso da mídia.

Os veículos de comunicação que quiserem disponibilizar espaço aos candidatos devem encontrar meios de fazer com que todos os 58 concorrentes tenham conhecimento disso, coisa que o Extra de Rondônia já providenciou.

Os interessados devem procurar a sede do jornal, na Avenida Liberdade 3399, no centro da cidade, ou entrar em contato através do Whatsapp (69) 9 8417 6309 para saber como é o procedimentos. As primeiras entrevistas começam a ser publicadas a partir da quinta-feira 29.