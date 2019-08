O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 29, no cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Nelson Tremea, no centro de Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor do veículo Chevrolet S10 de placa NCJ-7620/Vilhena, seguia pela Avenida Major Amarante, sentido Cuiabá, quando ao chegar no cruzamento das vias, colidiu com um Renault Sandero, placa NAE-2639/Rio Branco-AC, no qual o motorista trafegava pela Rua Nelson Tremea, sentido Avenida José do Patrocínio e teria avançado a preferencial, com isso, provocado a colisão. Porém, apenas a perícia poderá apontar as causas do acidente.

No impacto, os veículos tiveram a frente parcialmente destruída. Não houve vítimas, apenas danos materiais. a P-trân isolou o local e registrou o boletim de ocorrência.