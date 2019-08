No último sábado 24, o Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca) cediou a 2ª edição do casamento comunitário promovido pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia, em parceria com a Associação dos Notários e Registradores de Rondônia (ANOREG/RO), a deputada federal Mariana Carvalho e o vereador Maurício Carvalho.

Devido ao sucesso da primeira edição do casamento comunitário, organizado em março de 2017, com cerca de 100 casais, foi feito uma nova ação com 170 casais. A oportunidade de oficializar a união foi dada a casais com renda de até dois salários mínimos.

De acordo com Hans Lucas Immich, defensor público geral de Rondônia, o evento oportuniza o sonho do casamento. “Esse casamento comunitário é um compromisso da Defensoria Pública com uma atuação extrajudicial, emprestando um rigor jurídico as manifestações de afeto regularizando as situações matrimoniais com a tão esperada certidão de casamento.”

Na ocasião, a deputada Mariana Carvalho agradeceu a Defensoria Pública por mais uma vez o evento ser realizado no Centro Universitário da Fimca. “É uma grande alegria, é o nosso segundo casamento comunitário junto com a Defensoria Pública do Estado de Rondônia tendo a oportunidade de realizar esses sonhos. Esse ano são 170 casais e a gente fica muito feliz de poder conseguir fazer uma festa tão bonita e trazer a felicidade a essas famílias que estão se formando.

Estiveram presentes casais de todas as idades, desde uniões mais recentes, a uniões com mais de 50 anos de convivência, é caso de seu Francisco e dona Ana. Mesmo depois de tanto tempo juntos conseguiram enfim realizar o sonho de oficializar o matrimônio.

O reitor do Centro Universitário, Aparício Carvalho, lembrou da importância dessa cerimônia para todos. “Nós estamos trazendo a felicidade para esses casais, muitos sonharam com essa união, e hoje proporcionamos esse sonho a eles.”

Inicialmente os casais passaram pela cerimonia no Civil onde participaram os cartórios 1º Ofício: Godoy, 2º Ofício: Carvajal, 3º Ofício: Gentil e 4º Ofício: Ivani. Posteriormente os casais se dirigiram até a Vila Olímpica da instituição onde participaram de uma cerimônia religiosa com direito a brindes.

>>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>