Havana Party Fantasy Edition acontece dia 21 de setembro e contará com 4 atrações, sendo: DJ Leudson, o DJ residente do baile do Havaí e do réveillon na selva, trazendo o melhor do eletrônico, Matheus Contec, o “Moleque Sacanagem” direto de Cacoal com o seu novo repertório trazendo o melhor do sertanejo e do forró, além disso, DJ Romário Oliveira e o Projeto Radioctive tocando o melhor do funk e eletrônico.

O evento contará com a melhor estrutura da região dando ao público maior interação.

A festa acontece no Polo Eventos, na Avenida Paulo de Assis Ribeiro, em frente ao posto BWM em Colorado do Oeste.

O 2º lote de ingressos estão à venda sendo: Pista R$ 35,00 – Pista IFRO R$ 30,00 – Camarote Individual, R$ 60,00 – Camarote Individual IFRO R$ 55,00 – aceitamos cartão de crédito e débito. Camarote autoridade e camarote fechado em até 2 x no cartão.

Estudantes do IFRO terão que apresentar a identificação na compra e na entrada da festa. Telefone para contato (69) 9 9316-1751 – instagram: @Havana_party

Clique (AQUI) e concorra a ingressos.