Fernando Vasconcelos, de 33 anos, deu entrada no Hospital Regional de Vilhena (HRV), na madrugada desta quinta-feira, 29, com ferimentos provocado com objeto pontiagudo, provavelmente faca.

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi chamada no pronto-socorro do HR, onde foi comunicada que um homem tinha dado entrada com ferimentos causados por golpes de faca.

A vítima estava visivelmente embriagada, e por isso, não conseguiu dar detalhes do que aconteceu. Com isso, foi registrado a ocorrência para que a Polícia Civil investigue o caso.