Patrícia Barbosa é licenciada em História pela UFMS/CPNA; e formação através de curso de capacitação social pela UNIFESP/SENAD-SUPERA sobre “Sistema para detecção do Uso abusivo e dependência de substâncias Psicoativas: Encaminhamento, intervenção breve, Reinserção social e Acompanhamento”. Ela participa como voluntária de projetos sociais na cidade desde 2002.

Seu objetivo como conselheira tutelar é zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente no município de Vilhena em conformidade com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). A candidata se compromete em atuar na fiscalização e intermediação de demandas junto aos organismos competentes para atender as situações que chegarem ao seu conhecimento.

Patrícia também garante que permanecerá atenta às necessidades da comunidade no que diz respeitos as políticas públicas de qualidade, caso da educação; esporte; lazer, saúde e outras, para crianças e adolescentes no município, tanto as que estão ativas como as que estão em andamento.

A candidata afirma que pretende trabalhar juntos aos demais conselheiros na elaboração de propostas e projetos que venham atender de fato o ECA em suas medidas previstas, medidas que servirão para nortear projetos já existentes e para iniciar outros que se fazem ausente na comunidade.