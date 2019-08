A partir desta quinta-feira o Extra de Rondônia tem a satisfação de oferecer aos seus leitores a coluna social mais famosa e influente de Cacoal e região, produzida pela jornalista Marisa Linhares.

Moradora da cidade há 35 anos, ela tem praticamente o mesmo tempo de militância na imprensa, sendo uma das personagens de vanguarda do colunismo social do Estado, estabelecendo tendências com estilo consagrado.

A coluna da Marisa é publicada há 24 anos no jornal Diário da Amazônia, e se tornou leitura obrigatória entre as personalidades de Rondônia e a comunidade em geral.

Graduada em jornalismo pela Ulbra de Ji-Paraná, com pós-graduação em Metodologia e Didática do Ensino Superior pela Unesc de Cacoal, Marisa também fez história com o evento Cacau de Ouro, derivado da revista com o mesmo nome, que homenageou destaques da sociedade nas mais diversas áreas de atuação, sendo um dos mais prestigiados do Estado. Hoje ela edita a Revista Marisa Linhares, que já está em sua quarta edição.

A inclusão da coluna de Marisa Linhares no site é mais uma demonstração da influência do jornal, e certamente um ganho para todos os leitores do Extra de Rondônia. Confira.

“Tampinha no Chão Não” é a campanha em prol do Hospital do Amor que tem a UNESC em Cacoal/RO, como parceiro de um dos já 21 pontos de coleta no município. A ideia é arrecadar tampinhas de plástico rígido, como tampinhas de refrigerantes, água, remédios, amaciantes, achocolatados, creme dental, maionese, leite, entre outras, tipo de plástico que tem mais valor na indústria que usa esse material reciclado. As tampinhas são trocadas posteriormente em materiais, equipamentos e medicamentos que beneficiarão a unidade hospitalar, referência no tratamento contra o câncer. A campanha já acontece em outros estados brasileiros e chegou em Cacoal pela iniciativa da advogada Fabrine Félix Fossi Bastos e sua filha Mahaiana na foto, que cursa DIREITO na UNESC, curso que sua mãe já foi docente na mesma instituição.

A consultora de vendas Waltânia Almeida da Concessionária FIAT PSV em Cacoal/RO, fez entrega de um belíssimo FIAT TORO para a Fonoaudióloga Ana Margarida Peres Silva da prestigiada clínica AUDIODONTO. E Aninha ganhou de brinde um saboroso e já famoso queijo do QUEIJO 4 CACHOEIRAS, de uma das muitas empresas do renomado Grupo Gilberto Miranda.

Acadêmicos dos diversos cursos da UNESC em Cacoal/RO, se uniram e realizam HOJE, DIA 29, a 1ª FEIRA GASTRONÔMICA da UNESC, com início às 20h30, no espaço de convivência da renomada instituição superior de ensino. Haverá barracas de mini hamburguer gourmet, estrogonofe de carne e frango, pastéis, cachorro quente, vatapá, macarrão, esfiha aberta, doces, espetinho de fruta, milho, geladinho gourmet, yakissoba, pão de mel, picolé do amor, bebidas e outros. Toda a renda será revertida para gastos com formatura e custeio das Atléticas – associações universitárias que promovem campeonatos esportivos e questões sociais dentro da comunidade. O evento está aberto a toda comunidade cacoalense e da região.

Registrei durante a 21ª EXPOAC no Parque de Exposição de Cacoal/RO, o empresário Ely Valença em seu stand da CASE MAMORÉ.