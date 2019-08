A vereadora vilhenense esteve em Brasília entre os dias 14 e 15 deste mês, ocasião em que participou do encontro “Mulher, Política e Cidadania”, promovido pelo MDB, partido ao qual pertence.

Na ocasião foram discutidas propostas voltadas ao gênero visando preparar e fortalecer a participação das mulher na política, além de debate de temas de interesse feminino e da sociedade em geral.

A vereadora destacou que a participação no evento permitiu trocar experiências com representantes de todo o país, conhecendo iniciativas que deram certo em outros locais e que podem ser adotadas aqui. A vereadora viajou à capital federal com o custo total bancado pelo partido, sem custo para a Câmara de Vereadores de Vilhena.

O evento reuniu lideranças emedebistas nacionais e estaduais durante dois dias no Millennium Convention Center e debateu temas essenciais para a compreensão das conjunturas política e econômica atuais.

O encontro, que contou com a presença dos presidentes do MDB, Romero Jucá, do MDB Mulher, Fátima Pelaes, e da Fundação Ulysses Guimarães, Moreira Franco, tendo por objetivo preparar a participação das mulheres emedebistas tanto para a vivência partidária quanto para as disputas eleitorais de 2020.

As integrantes do MDB Mulher participaram de palestras com os temas Cidadania e Desenvolvimento Social, com o ministro da Cidadania Osmar Terra e a jurista Luciana Lóssio; Reforma Tributária, com o deputado Baleia Rossi (SP); e Como estimular a representação política da mulher, com a deputada estadual Celise Laviola (MG). O dia de atividades foi encerrado com o lançamento dos livros “A Arte de falar em público no século XXI – Dicção e Oratória” e “Mulheres em Movimento”, elaborados pela Fundação Ulysses Guimarães.

Fátima Pelaes, presidente Nacional do MDB Mulher abriu o segundo dia do encontro, focado em debates como a representação feminina, feminicídio, uso de redes sociais e as estratégias do partido para Rede MDB Mulher nos pleitos eleitorais de 2020. Além disso, prefeitas das cinco regiões brasileiras compartilharam experiências de suas gestões.

Ainda aproveitando a agenda A Vereadora participou de reuniões com o Senador Confúcio Moura e o Deputado Federal Lucio Mosquini, ambos do MDB, na busca de alternativas que possibilitem ao município ampliar suas perspectivas visando à obtenção de recursos para atender as crescentes demandas da população na inclusão de emendas no orçamento federal a serem destinadas a Vilhena. Tanto o Senador quanto o deputado se mostraram bastante receptivos com os pedidos apresentados e se comprometeram a envidar esforços para que o município possa ser contemplado.

Ao comentar a viagem para o Extra de Rondônia, Vera da Farmácia afirmou que foram dias intensos, de muito aprendizado, porém bastante produtivos e recompensadores. “A participação de 400 mulheres de todo o pais me deram a oportunidade de conhecer muitas ações realizadas por gestoras públicas em regiões distintas, e retornei com muito conhecimento de iniciativas que podem ser desenvolvidas em nossa cidade. Valeu a pena”, resumiu a vereadora.