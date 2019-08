Na manhã de quinta-feira 29, o deputado Chiquinho da Emater (PSB) participou do “Dia Especial da Colheita do Inhame” realizado no Sítio 3 Irmãos do produtor rural Lúcio Teixeira de Lima, na linha 67 km 08, em Porto Velho.

De acordo com o deputado a cultura do inhame está iniciando na área rural da capital de Rondônia com muita qualidade, onde o produto traz inúmeros benefícios para a saúde, evitando doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, bem como o fortalecimento do sistema imunológico, entre outras propriedades que melhoram a qualidade de vida.

Na oportunidade o parlamentar ressaltou que o produtor rural necessita explorar as potencialidades da terra para sua mercadoria obter valor agregado de mercado, mas para isso acontecer é fundamental o apoio dos poderes para melhorar e elevar a produção da agricultura familiar.

“Porto Velho está se tornando muito forte na agricultura, mudando o panorama do passado onde era tida apenas como uma região arrecadadora. Parabenizo o produtor Lúcio Teixeira pela produção do “Inhame Cara”, em uma área de aproximadamente 12 hectares com 23 toneladas de colheita. Seu produto é de muita qualidade e tem sido vendido para fora representando a altura o crescimento da agricultura de Rondônia a nível nacional”, enfatizou Chiquinho.

Outro ponto defendido pelo deputado foi a busca por alternativas para o fortalecimento das agroindústrias, fomentando a comercialização do Estado por estar estrategicamente próximo a portos e capitais que são potenciais compradores dos produtos de Rondônia.