Regiane Sobral é Assistente Social, com pós-graduação em Projetos Sociais, além de ter participado de vários cursos voltados a temas relacionados com crianças e adolescentes.

Também é Técnica de Segurança no Trabalho. Residente há mais de sete anos em Vilhena, a candidata é casada e mãe de três filhos, condição que considera como a que mais lhe preparou para a função que pretende desempenhar em Vilhena.

Regiane possui experiência importante na área, pois já foi conselheira tutelar em Colorado do Oeste. Ela integra uma família sólida e estruturada, com uma das filhas atuando na área da educação, enquanto o esposo e outro filho militam na segurança pública.

A candidata se compromete atuar com dinamismo, compreensão e garante estar pronta para atender situações que lhe chegarem com presteza e eficiência. Tendo conhecimento e experiência acerca da função ela defenderá os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, a isonomia e as legalidade desta e demais normas que balizam as políticas públicas voltadas a esta parcela da comunidade.

Os princípios que enumera para nortear o trabalho que Regiane Sobral pretende desenvolver são: proteger, zelar, orientar, encaminhar, acompanhar e garantir direitos. A experiência na função faz com que acredite que os casos mais comuns que chegam ao Conselho se referem a questões relacionadas com educação e segurança, além de conflitos familiares.