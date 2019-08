O ministro da defesa, general Fernando Azevedo participou, na sexta-feira 30, na unidade do Serviço de Proteção da Amazônia (Sipam) em Porto Velho, de uma apresentação das ações desenvolvidas para combater as queimadas e o desmatamento no Estado de Rondônia.

Sabendo da importância da operação “Garantia da Lei e da Ordem”, designada pelo governo federal ao Estado, o deputado federal Coronel Chrisostomo, líder do presidente Bolsonaro em Rondônia, fez questão de acompanhar a comitiva composta pelo general Nardi, comandante militar do Amazonas, comandante da Base Aérea, Lucas e demais representantes da força militar do exército, marinha e aeronáutica.

“Muito importante e oportuna a visita do ministro que veio conhecer os trabalhos que os guerreiros das forças armadas estão desenvolvendo em prol da nossa Amazônia”, declarou o deputado.

No Sipam, a comitiva foi recepcionada pelo meteorologista Marcelo Gama, que explicou a respeito da situação climática no Estado. Em seguida, o general Nardi, falou sobre a força tarefa nos municípios de Xingu, Humaitá e Apuí no Amazonas, que fazem parte de todo um conjunto de ações de proteção da Amazônia.

O general Lima destacou ainda que a 17ª Brigada tem aperfeiçoado cada vez mais sua forma de atuar e tem recebido a parceria de diversos órgãos no Estado de Rondônia.

“Nossa visita é com o objetivo de prestigiar as ações que estão sendo desenvolvida no Estado. Diante da repercussão internacional sobre ao desmatamento viemos conhecer os trabalhos. Somamos esforços da Marinha Exército e Aeronáutica na defesa da nossa Amazônia”, ressaltou o Ministro.

Em seguida, o ministro Fernando Azevedo fez um sobrevoo nas bases de apoio nas regiões de Porto Velho e Candeias do Jamari. Na próxima semana, a comitiva com o ministro fará visita nos Estados do Pará e Amazonas.