Na tarde de quinta-feira 29, o deputado Lazinho da Fetagro (PT) concedeu voto de louvor para presidentes e ex-presidentes da Região Escoteira de Rondônia, fundadores de grupos, além de crianças e jovens, durante sessão solene realizada no Plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia.

Lazinho explica que o escotismo é um movimento juvenil mundial, educacional, voluntariado, apartidário e sem fins lucrativos que tem como proposta o desenvolvimento do jovem – por meio de um sistema de valores que prioriza a honra, baseado na Promessa Escoteira e na Lei Escoteira (ou Lei do Escoteiro).

O parlamentar aponta ainda, que em Rondônia, há quatro décadas, um grupo de pessoas mantém viva a prática e a metodologia escotista de forma voluntariada e independente.

“Nunca imaginei que um dia teria o prazer de homenagear os escoteiros de Rondônia. Quando criança, fui guarda-mirim e aprendi a valorizar as pessoas que fazem a diferença”, destacou.

Em agradecimento, os escoteiros surpreenderam o deputado com uma medalha de gratidão – grau bronze, concedida como forma de reconhecimento para pessoas que apoiam o escotismo. O parlamentar foi também iniciado no movimento.

O vice-presidente da região Escoteira de Rondônia, Márcio Silva Paes, agradeceu o proponente da sessão pela homenagem. “A vitalidade dessas crianças, jovens e adolescente que passam pelos nossos caminhos, aliada a experiência dos voluntários, renovam as nossas energias”.

A portadora da Insígna de Madeira e diretora Regional de Escotismo, Sueli Cristina Franco, explicou que o movimento escoteiro foi idealizado para os jovens.

“Nosso papel de educador é de muita responsabilidade, estar à frente da educação de uma criança é um encargo muito grande. Se estamos aqui hoje sendo homenageados e com o objetivo de garantir que esses jovens sejam capazes de viver com honra, lealdade, sempre servindo o próximo, sendo consciente dos seus direitos, comprometidos com seus projetos de vida e capazes de encontrar seus caminhos na sociedade”, destacou.

O ex-membro juvenil do Movimento Escoteiro, Rafael Lucas, também fez uso da palavra para agradecer a iniciativa do deputado Lazinho da Fetagro e reforçou a importância do grupo. “Nosso movimento necessita desse apoio. O escotismo realiza um trabalho importante e isso precisa ser destacado. Nossas crianças aprendem muitos valores e crescem com princípios”.