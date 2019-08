Raquel Quevedo tem 47 anos, vive em Vilhena há quinze, é casada e tem uma filha. Fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela participa de atividades com crianças promovidas pela congregação, de forma voluntária.

Está cursando o sexto período da faculdade de Serviço Social. É natural de Toledo (PR), mas se considera uma vilhenense de coração. Raquel se compromete a superar a pouca experiência com muita dedicação e comprometimento total à função que almeja ocupar.

A candidata defende o fortalecimento da instituição família e a defesa de valores positivos através da instituição do Conselho, trabalhando na prevenção de situações a fim de melhorar os indicadores sociais relacionados com as crianças e adolescentes. Raquel acredita que trabalhar com prevenção é o melhor caminho para evitar demandas. Ela quer valorizar ações que possam reforçar valores positivos a exemplo do que a igreja realiza, fazendo uso de sua experiência.

A vontade de fazer a diferença é um traço marcante desta postulante, que tem certeza que o Conselho pode atuar de forma mais incisiva e determinada em Vilhena, onde há muitas situações de risco. A aproximação da instituição com as famílias e os estabelecimentos escolares é em seu ponto de vista o caminho para proporcionar à juventude qualidade de vida e formação de excelência para a vida adulta, formando cidadãos de caráter e longe de condutas reprováveis.