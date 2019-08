A noite foi especial para os calouros da 17º turma do curso de medicina da Facimed em Cacoal. Eles receberam das mãos dos veteranos da 15º turma o jaleco, que simboliza o início do ciclo acadêmico e firma o compromisso dos novos acadêmicos com o curso e a profissão.

A cerimônia do jaleco foi realizada no auditório da renomada instituição, e contou com a presença dos Mantenedores presidente engenheiro civil Nelson Mangueira e da diretora geral professora Sandra Carrijo Marques, professores, acadêmicos, pais, familiares e amigos, que juntos vibraram por essa nova etapa na vida dos estudantes.

A médica dermatologista Sandra Maira Marques Palma da moderna clínica MMarques Dermatologia em Cacoal, participou do 5º Simpósio de Cosmiatria & Tecnologias da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da IV Jornada Multisserviços em São Paulo, nos últimos dias 22, 23 e 24.

Com moderno stand, Juliana Zancan do famoso e prestigiado Guaporé Pesca Hotel em Cabixi, participa do Pesca Companhia Trade Show 2019 no Pro Magno Centro de Eventos em São Paulo, que teve início no último dia 28 e termina neste sábado, dia 31.

Com apoio da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (Facimed) foi inaugurada no último dia 26, a Unidade Central de Saúde de Cacoal (UCS) localizada na avenida Cuiabá. Com o acordo firmado a instituição disponibilizará dois médicos e enfermeiros que irão trabalhar no local, e acadêmicos do curso de enfermagem que estão em período de estágio e de medicina que estão no internato, farão atendimentos no local.

Os atendimentos à comunidade serão de consultas médicas de baixa complexidade como aferição de pressão, troca de receitas, cortes, suturas, consultas médicas e outros atendimentos simples, no sistema de acolhimento por classificação de risco. Os atendimentos serão das 7h às 19hs, de segunda a sexta-feira.

Na última quarta-feira DIA 28, a diretoria da Associação Rural de Cacoal (Arca) entregou os alimentos arrecadados na Quinta Solidária da Expoac 2019, para dez entidades de Cacoal.

No centro da foto, de camisas azul claras, o vice-tesoureiro Jonas Góis e a esposa Simone Sodré Góis e o presidente Jorge Alves da Arca, com a esposa Elizete Marquiori Alves, entre os representantes das instituições beneficiadas com as doações, Família Ágape, Absai, Lar do Idoso, Casa de Acolhida Nova Esperança, Casa de Acolhida Amor Fraterno, Cernic, Creche Leãozinho, Creche Teca, Casa de Acolhida São Camilo e Amigas do Pão.