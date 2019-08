José Nunes da Silva é servidor público federal aposentado, tendo construído carreira no setor de saúde. Ele mora em Rondônia desde 1.973, e chegou em Vilhena em 1.989. É dirigente sindical em ação voluntária, e está na presidência do Sindisef local em gestões consecutivas.

Tem experiência no trabalho com crianças oriunda de muitas participações em Associações de Pais e Professores em escolas da cidade, assim como conhece o funcionamento e abrangência de instituições que atuam como conselhos, posto ter feito parte em duas gestões do Conselho Escolar da antiga escola Zilda da Frota Uchôa.

Nunes afirma que a ação de conselheiro tutelar compreenda acompanhar o atendimento integral ao que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente por parte da sociedade em geral. Ele defende o trabalho em parceria com escolas, Ministério Público e demais instituições que tratam neste universo, numa integração profunda e intensa com ações preventivas, orientação e intervenções quando necessário.

Dada sua experiência, o candidato afirma que a aproximação do conselheiro com as organizações escolares é fundamental para o sucesso do trabalho. A pretensão de disputar as eleições partiu de convites feitos por pessoas que atuam na área devido ao histórico de atividades de Nunes junto ao público infanto-juvenil.