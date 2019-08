A solenidade de abertura dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) – Fase Estadual Paraolímpica, foi realizada noite de sexta-feira 30, no Ginásio de Esportes Geraldão em Vilhena.

Na cerimônia, marcaram presença, a secretária adjunta de Educação do Estado, Conceição Alves, o prefeito Eduardo Japonês, secretário regional do governo no Cone Sul Nilton Gomes, coordenadora regional de educação de Vilhena Marizete Rover, presidente da comissão paralímpica do Estado Edislaine Silva, vereador Wilson Tabalipa entre outras autoridades.

Na oportunidade foram apresentadas as delegações que irão participar das competições e o juramento da comissão de arbitragem dos jogos. Na sequência foram realizadas apresentações de números de ginastica rítmica. E, no final da solenidade, o acendimento da pira olímpica da abertura do evento esportivo.

ETAPA ESTADUAL

Cerca de 800 paratletas participarão dos jogos, que representa um marco importante na inclusão de atletas com deficiência física e intelectual no mundo esportivo.

As modalidades disputadas serão: futsal, atletismo, bocha, bocha adaptada e tênis de mesa, com destaques para várias categorias entre masculino e feminino.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>