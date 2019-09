O acidente aconteceu no começo da noite deste sábado, 30, no cruzamento da Avenida 30, com a Rua João Bernal, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito ( P-trân), o repórter Antônio Carlos Santos Monte Serrate, conduzia uma moto Honda Titan QTH-6130/Vilhena, pela Avenida 30, sentido Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, quando ao chegar no cruzamento com a Rua João Bernal, colidiu com uma moto Biz, na qual a condutora seguia pela Rua João Bernal, sentido Avenida 34, e teria avançado a preferencial.

No impacto, a condutora da Biz, que ainda não foi identificada, foi lançada na calçada e sofreu fratura exposta no pé direito. Já o repórter, se arrastou por cerca de 10 metros e sofreu possível traumatismo craniano. Ambos foram socorridos por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A P-trân isolou o local para a perícia técnica e depois registrou boletim de ocorrência.