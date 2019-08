O vereador cerejeirense participou no início da semana de cerimônia promovida pelo SEBRAE em parceria com o Siccob que visa elevar a média no IDEB dos indicadores referentes a Rondônia.

O projeto “Rondônia pela Educação” distribui milhares de cartilhas de reforço escolar nas disciplinas de português e matemática, além de ensinamentos de educação financeira e educação empreendedora.

“Essa proposta vai beneficiar milhares de estudantes e o próprio Estado de Rondônia, através da melhoria de qualidade de nosso ensino, ação que deve render frutos importantes no futuro com a elevação do padrão econômico e social rondoniense”.

O evento aconteceu em Vilhena e teve participação de autoridades e educadores de todo o Cone Sul. O vereador, que é da área da Educação, garantiu que será um “guerreiro” nesta batalha, e vai se empenhar na aplicação do projeto em Cerejeiras. “Os articuladores dessa importante ação podem contar comigo para o trabalho e divulgação do projeto em nossa cidade”, disse.

A projeto “Rondônia pela Educação” é voltado a estudantes do quinto ano da rede pública, e atende dezenas de municípios do Estado, com meta a cobrir todas as cidades já no ano que vem.