Bandidos armados e encapuzados fizeram G.J.C, de 38 anos, e sua família reféns na noite de sábado, 31, numa fazenda na área rural de Vilhena e roubaram um caminhão basculante Mercedes Benz – Axor 4144k – 6×4, de cor branca, placa PVA-6471/-São Bernardo do Campo – São Paulo. Além do veículo, os bandidos subtraíram 14 galões de 20 litros de óleo diesel, um par de botina Nº 38 e R$ 500,00 em dinheiro.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO), a vítima, na manhã deste domingo, 01, procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e contou que trabalha como caseiro na fazenda Martendal, localizada na BR-435, sentido Colorado, e que na noite de sábado, 31, por volta das 20h00 ao chegar, juntamente com a família na propriedade, foram abordados por dois homens, encapuzados e armados e anunciaram o assalto.

Os marginais mantiveram a família sob mira de revólveres, além disso, usaram pressão psicológica e constantes agressões físicas. Devido as agressões, a arma de um dos bandidos acabou disparando atingindo uma garota de 12 anos no antebraço direito.

Ainda segundo o BO, durante o tempo que permaneceram no imóvel, os ladrões fizeram comida. Contudo, após 8 horas mantendo a família refém, por volta das por volta das 04h00 deste domingo, os marginais foram embora.

A vítima ainda relatou que na entrada de acesso a propriedade avistou um carro VW Gol de cor escura com duas pessoas dentro as margens da BR-435 e ao chegar na porteira notou que o cadeado estava quebrado e de longe viu que o caminhão basculante, não se encontrava, e rastros indicavam que ele havia passado pela porteira, o que lhe causou estranheza, já que o proprietário sempre o avisa com antecedência, quando pretende buscar o veículo, que antes de deixarem o local, os bandidos imobilizaram o casal, ele com lacre de plástico, ela com corda, a menina mesmo ferida, foi imobilizada também com lacre plástico, com as mãos atrás das costas. Entretanto, duas crianças, sendo: uma de 5 anos e um bebe não foram amarrados. Além disso, os marginais levaram os telefones celulares do casal, o telefone fixo e destruído o roteador de internet.

Todavia, ao amanhecer, o caseiro conseguiu se soltar, pegou a chave reserva do veículo e foi até ao posto da PRF, juntamente com a família, informando o ocorrido, e após foram para o Hospital Regional e Vilhena para receberam atendimento médico.