No sábado 31, o deputado Chiquinho da Emater (PSB) participou do “Dia de Campo do Leite” no sítio Dom Henrique, em Porto Velho de propriedade do desembargador Walter Waltemberg, que reuniu pecuaristas, técnicos, políticos e representantes do setor lácteo para apresentar modernas técnicas de produção leiteira.

De acordo o parlamentar o evento abordou aspectos relevantes da atividade leiteira na região. Para Chiquinho a realização do “Dia de Campo” traz oportunidades fundamentais aos participantes trocarem experiências sobre novas tecnologias, visando à melhoria da produtividade de manejo elevando a qualidade do leite com ganho de produção a um custo reduzido.

“É de suma importância a realização de eventos desta magnitude para trazer técnicas de desenvolvimento ao setor leiteiro. Rondônia exerce uma participação importante na produção de laticínios e considero que a união do setor produtivo, municípios e Estado são fundamentais para o enriquecimento da nossa cadeia produtiva. Sou um parceiro na Assembléia Legislativa e estarei sempre à disposição para contribuir com o fomento do setor”, destacou o deputado.

No evento também foram abordados temas sobre administração rural, genética e produção de alimentos, contando com a participação de várias autoridades, produtores, empresários e membros da Emater.