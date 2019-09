Inaugurou em Vilhena a SWA Brasil Coworking, voltada para profissionais liberais e empresas que apresenta um novo conceito em trabalho.

A Coworking é um modelo empresarial que visa possibilitar um espaço dinâmico e mais criativo dos profissionais de home office, sendo utilizados em grandes capitais brasileiras. No Estado de Rondônia apenas Porto Velho possui um escritório, Vilhena é a primeira cidade do interior a receber o serviço.

A empresa é uma forma de juntar vários profissionais em um mesmo ambiente, o que contribui para troca de ideais e potencializa o contato com novos clientes.

Um dos objetivos do serviço é o de quebrar o paradigma do home office, fazendo com que o profissional crie uma rotina tornando-se ainda mais produtivo. Além disso, contribui para economia com espaços empresariais.

A ideia é oferecer os suportes básicos como climatização, cabines individuais, internet, telefone, sala de atendimento, sala de reunião, espaço para o café, além do monitoramento e da segurança, sem a burocracia de impostos, taxas, aluguéis e CNPJ. Vale lembrar que é necessário apenas o notebook pessoal para o coworker colaborador da empresa.

O foco da SWA Brasil Coworking é fazer com que programadores, freelancers, arquitetos, advogados, representantes empresariais, agenciadores de viagem, profissionais de marketing ou qualquer outro atuante liberal se desenvolva ainda mais em um ambiente democrático e criativo. O espaço busca oferecer maior credibilidade e referência para o profissional.

A empresa funciona de acordo com o plano, sendo regulada por meio de contratos. O colaborador que tiver interesse em fazer parte poderá escolher o plano que melhor se adeque as suas necessidades, podendo ser por hora, diário, semanal ou mensal.

Conheça o espaço da Coworking localizado na Avenida Major Amarante, Edifício Capra – 3º andar sala 307 ou através do telefone 9 9990-4848.